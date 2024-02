Donación de sangre: comunican que el Servicio de Hemoterapia funciona con normalidad

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Pedro recordó, a través de un comunicado, que «para poder responder ante las emergencias que requieren transfusiones de sangre en el Hospital Emilio Ruffa, la donación de voluntarios es fundamental».

El Servicio de Hemoterapia funciona con normalidad y las extracciones se realizan de lunes a sábados de 7:30 a 9:30 horas.

Requisitos:

– Tener entre 18 – 65 años y presentar DNI

– Peso mayor a 50 Kg

– No padecer alergias en el momento de la donación

– No haberse realizado tatuajes, piercing, perforaciones durante los últimos 12 meses

– No haber tenido contacto sexual con parejas ocasionales en los últimos 12 meses ni estar amamantando.

– No haber tenido cirugías, partos, abortos, cesárea, etc. en los últimos 12 meses

– No estar bajo tratamiento médico

– No haber padecido hepatitis B, hepatitis C o pruebas positivas para HIV

– No tomar analgésicos los 3 días previos (aspirinas, ibuprofeno, paracetamol, etc.)

Para mayor información se puede consultar previamente al whatsApp del servicio es 3329-315072