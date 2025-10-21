Una motociclista sufrió lesiones leves tras un choque en Uruguay y 3 de Febrero

En horas de la mañana de ayer, se produjo un accidente de tránsito en la intersección de calle Uruguay y avenida 3 de Febrero, donde un automóvil conducido por un hombre de 73 años colisionó con una motocicleta guiada por una mujer de 51.

La conductora del rodado menor fue trasladada al Hospital local por una ambulancia del SAME, donde los profesionales médicos constataron que presentaba lesiones de carácter leve. En el lugar trabajó personal policial, y la UFI N°11 de San Pedro interviene en la investigación del hecho.