Robó herramientas, lo allanaron y le encontraron droga: un aprehendido de 55 años

Una mujer de 46 años denunció que el pasado 23 de abril, alrededor del mediodía, autores ignorados ingresaron a su vivienda ubicada en La Laguna al 2300, previo dañar la puerta del lavadero, y sustrajeron herramientas de mano, electrodomésticos y chapas.

A partir de la investigación, personal del GTO de la EPC San Pedro solicitó y llevó a cabo una orden de allanamiento dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 2, la cual arrojó resultado positivo en un domicilio de calle Cucit al 900.

En el lugar se procedió al secuestro de 13,99 gramos de marihuana compacta, 368 gramos de cogollos de marihuana y 12 envoltorios de clorhidrato de cocaína con un pesaje total de 2,82 gramos. Además, se recuperaron elementos sustraídos: baldes y cucharas de albañil, una chapa de 1,5 metros, una amoladora, un hacha sin mango y una maza de albañil.

Asimismo, fue aprehendido un hombre de 55 años. Intervino el magistrado de la causa, quien dispuso la notificación de la formación de la causa y su posterior libertad.