Robaron dos bicicletas y ofrece recompensa para recuperarlas

Un vecino identificado como Caio Palacio denunció en redes sociales el robo de dos bicicletas y pidió colaboración a la comunidad para intentar recuperarlas.

A través de una publicación, expresó su bronca por lo ocurrido y aseguró que ofrecerá recompensa a quienes aporten información sobre el paradero de los rodados.

“Hola buena noche a todos, me robaron esta bicicleta y otra más. Si se la ofrecen o saben algo doy recompensa”, escribió en su mensaje, donde además manifestó su indignación por el hecho.

El damnificado solicitó a los vecinos compartir la publicación para ampliar la búsqueda y facilitar cualquier dato que permita identificar a los autores del robo o recuperar las bicicletas sustraídas.