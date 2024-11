Presentación del Plantel Sub 14 de Vóley Femenino del CNSP

En el Salón Social del Club Náutico San Pedro se presentó oficialmente al equipo de vóley femenino Sub 14, que viajará en las próximas horas a Chapadmalal para participar de la Copa Argentina.

Las jugadoras, que han compartido experiencias y entrenado intensamente durante años, estuvieron acompañadas por sus familias y el cuerpo técnico, quienes destacaron el esfuerzo realizado para aprovechar esta gran oportunidad de competir en el torneo más importante del país.

El Director de Deportes del Club, Guillermo Velázquez, abrió la presentación, seguido por un emotivo mensaje del DT Federico Bonvissuto, quien enalteció el trabajo de las jugadoras, el apoyo incondicional de sus familias y la evolución del vóley en el club. Este proceso ha contado con un valioso aporte interdisciplinario del Departamento de Evaluación Deportiva, que participó activamente en la preparación del equipo.

La Copa Argentina, que reúne a 34 equipos, se disputará del 19 al 24 de noviembre y podrá seguirse a través del canal de YouTube de FEVA. Tras su destacada actuación en la Liga Provincial de Clubes, donde llegaron hasta cuartos de final y cayeron 2-3 frente al campeón, la Federación invitó al club a ser parte de este prestigioso torneo.

En 2022, el Sub 14 masculino representó al club en la Copa, seguido por el Sub 12 femenino en 2023. Este año, es la tercera vez que el equipo femenino logra clasificarse, reafirmando el crecimiento constante del vóley en Náutico.

✨ Plantel Sub 14 Femenino del CNSP*

#1 Faustina Pérez, #2 Sara Cappelletti, #3 Ana Wagner, #4 Brenda Bonvissuto, #5 Emilia Fernández (L), #6 Connie Azzaretti, #7 Josefina Mirada, #8 Bernardita González, #9 Lola Fente, #10 Maite Insua, #11 Martina Rodríguez (C).

DT: Federico Bonvissuto.

AT: Valentín Mauri.

P*: Rebeca D’Estéfano.