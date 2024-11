Nuevas medallas para San Pedro en el cuarto día de los Juegos Bonaerenses

La delegación sampedrina que participa en las finales provinciales de los Juegos Bonaerenses 2024 en Mar del Plata, coordinada por la Dirección de Deportes continúa sumando logros y experiencias compartidas, cosechado varias medallas y avanzando en distintas disciplinas.

En el cuarto día de competencia, la delegación celebró la medalla de plata del equipo de fútbol 5 sub 18 femenino, también medalla de plata para Javier Velázquez en natación para adultos mayores, y otra plata en fútbol playa sub 14. Además, el equipo de fútbol PCD consiguió una medalla de bronce, al igual que Máximo y Felipe Armendáriz, de la Escuela Municipal, quienes obtuvieron el bronce en pelota paleta. También desde la Escuela Municipal, el equipo de sóftbol sub 16 femenino logró bronce, destacando el aporte de las sedes en cada localidad y el estadio municipal, que brindan oportunidades de desarrollo deportivo a muchos jóvenes sampedrinos.

En básquet se avanzó a la final tras ganar en semifinales, garantizando una nueva medalla en la competencia de mañana. En sóftbol sub 14 mixto y fútbol tenis para adultos, los equipos sampedrinos finalizaron en el cuarto puesto, muy cerca del podio al igual que en tejo intergeneracional quienes también obtuvieron el cuarto lugar.

En natación, destacaron los resultados de Felipe Morales, Elías Garay, Simón Rodríguez Guzo, quienes se posicionaron en el octavo lugar en sus respectivas finales. Iñaki Iglesias también compitió en las finales alcanzando el sexto lugar. Además, Mía González y Maia Parera, se ubicaron en quinto y sexto lugar en sus categorías. En atletismo, Aaron Mindurry alcanzó el quinto puesto en la final de 110 metros con vallas. Sobre el final de la jornada Valentina Gallo termino sexta en ajedrez sub 18 femenino.

Esta participación no solo demuestra el esfuerzo deportivo de los jóvenes y adultos mayores sampedrinos, sino también el valor de representar a nuestra ciudad y compartir grandes momentos de compañerismo en estas finales de los Juegos Bonaerenses 2024.