Los datos más insólitos que esconde RainbowEx: desde el líder que puso 1100 dólares y juntó 405 mil

Un análisis de la filtración de información que sufrió la plataforma permitió entrever los montos millonarios en juego.Veinte referentes embolsaron unos 4 millones de dólares. Se estima que el dinero que queda no llega a cubrir todos los pagos. En el caso hay dos imputados.

Se trata de otra persona que está siendo investigada, se recuerda que hay dos imputados, que se registró en RainbowEx el 2 de agosto de 2023. Eran las 15:52. Doce días después puso dinero por primera vez. Su aporte fue de apenas 1.164 dólares. Poquísimo en comparación con lo que luego sacaría un total de 338.301 dólares en distintos movimientos mientras que otros US$ 69.125 le quedarían adentro de la plataforma. En resumen amasó US$ 407.426 en poco más de un año.

Cuando el esquema empezaba a levantar sospechas por las denuncias del programador Maxi Firtman en la red social X Pardo retiró unos US$ 40 mil en cuatro tandas. No llegó a sacar todo: en la plataforma le quedaron más de US$ 147 mil.