“Lo vi intentando entrar por el balcón”: sorprenden a delincuente intentando robar en un departamento

Una vecina del barrio compartió en redes sociales un angustiante relato tras haber sorprendido a un individuo intentando ingresar a su casa durante la madrugada del viernes 4 de abril. El hecho ocurrió alrededor de las 3:40 de la mañana, cuando, gracias al ladrido de sus perras, logró detectar la presencia del sospechoso que intentaba acceder al comedor de su vivienda desde el balcón.

Según su testimonio, el sujeto actuó con total tranquilidad, subiendo en dos oportunidades e incluso manipulando cámaras de seguridad. A pesar de contar con imágenes y pruebas, al intentar radicar la denuncia, las autoridades le informaron que no podían tomarla porque “no hubo robo ni destrozos”.

“En la madrugada del viernes 4/4 a las 3:40 hs me encuentro con este individuo muy cómodo en mi ventana intentando robar/entrar desde el balcón a mi comedor… Cuando fuimos a hacer la denuncia, nos dijeron que NO podían tomarla porque no robó nada. Hago este descargo porque tengo MIEDO, porque la policía sabe quién es, sabe dónde vive, roba en todo el barrio, pero no hacen NADA”, expresó.