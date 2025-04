Desesperada búsqueda de una joven: su familia no tiene noticias desde el jueves

Una familia de San Pedro atraviesa momentos de profunda angustia por la desaparición de Keila Magallán, una joven que salió de su casa el jueves y no volvió a comunicarse con sus seres queridos. Desde entonces, sus padres y hermanos no han recibido información sobre su paradero, lo que motivó una intensa búsqueda por diferentes lugares de la ciudad y una difusión masiva del caso a través de redes sociales.

“Ella es mi hija, Keila Magallán. Se fue de mi casa el jueves y aún no sé nada de ella. Si alguien la vio o sabe algo, por favor me escriben a los números 3329626875 o 3329665259. Estamos desesperados. Ayer la busqué por todos lados y aún no la encuentro. Por favor, hija, vení a casa, estamos muy mal. Si ves esta publicación, volvé, te estamos esperando tus papás y tus hermanitos ”, fue el emotivo mensaje difundido por su madre en redes sociales.