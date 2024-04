La nafta sube un 4,3% desde este lunes y acompaña otros ajustes que llegan en abril

El combustible impactará en otros precios durante este nuevo mes. También prepagas, tarifas, transporte y colegios llegan con alzas.

marzo 31, 2024

Las naftas vuelve a subir.

El mes que arranca llega con varios aumentos que impactarán en el bolsillo y le meterán presión una vez más a la inflación. Desde el combustible hasta la luz y el gas, habrá que estar atentos a los ajustes que golpean a los argentinos.

COMBUSTIBLES

Las naftas subirán desde este lunes al menos un 4,3% y el litro de super pasará a costar $834 en la Ciudad de Buenos Aires. El aumento corresponde a la tercera etapa de la actualización de los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) dispuesta por el gobierno en febrero pasado. La nafta super tenía un precio este domingo de $ 800 y con el nuevo ajuste acumula un incremento del 106% en menos de cuatro meses desde la asunción de la nueva gestión el 13 de diciembre pasado, cuando su costo era de $ 404. El ajuste llevará el precio de la nafta premium a $ 1.029 y el del gasoil, a $ 879.

TRANSPORTE

A partir de este lunes los usuarios de la tarjeta SUBE que no la tengan registrada pagarán más caro los boletos en AMBA. Las tarifas del transporte público en colectivos se irían de $270 el mínimo, a unos $460, un 70%. Mientras en el caso de los trenes metropolitanos, el aumento de la tarifa mínima ascendería desde los $130 a los $260, el doble. Si bien a partir del 1 de abril el boleto será más caro para quién no hayan hecho el trámite, el mismo pueden hacerlo en cualquier momento luego de esa fecha, ya que se mantendrán vigentes todos los canales oficiales para nominalizar la tarjeta SUBE. Para quienes ya tengan la SUBE registrada, no habrá aumentos y se abonarán las mismas tarifas que en febrero y marzo.

INMOBILIARIO

Las boletas con la segunda cuota del impuesto inmobiliario de la provincia de Buenos Aires están llegando con cifras ajustadas por inflación. A partir del vencimiento de esta cuota, tal como dispusieron en la Ley Tarifaria 2024, el importe a pagar llega ajustado por un coeficiente para mantener el valor del impuesto actualizado, una especie de ajuste por inflación, algo que ya practica la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace unos años. Tras el ajuste se da tras haber revaluado las partidas con aumentos de hasta 200%, eliminado en 2024 los beneficios por el pago en término (10% de descuento) y por la adhesión a la boleta electrónica o al sistema de débito automático (otro 10%), lo que hizo que incrementara aún más el valor del impuesto inmobiliario para quienes habitualmente cumplían pagando en término, y ahora los montos a pagar vienen con un 20% de recargo respecto de la cuota 1.

MEDICINA PREPAGA

La medicina privada tendrá su cuarto aumento consecutivo por encima de los dos dígitos. Será de entre 16 y 19%, según la empresa. Esta suba se agrega a la de 40% en enero, 27% en febrero y 20% en marzo. Este ajuste ya desde que comenzó el año, está por encima de la inflación.

GAS

Desde abril, el gas tendrá un aumento superior al 300% tanto en hogares, como en comercios e industrias. De la resolución publicada por el Gobierno días atrás, se desprende que, por la quita de los subsidios, se resolvió trasladar el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), medido en dólares, a los usuarios. Desde la Secretaría de Energía explicaron cómo será el impacto en el bolsillo. En el caso de un hogar considerado de ingresos bajos, con un consumo promedio, pasará de pagar $838 a $2462,2. Se tratará de un encarecimiento del 193,8%. En el caso de los hogares de ingresos medios, el salto será de $1975,1 a $6375,3, equivalente a un incremento del 222,7%. Por último, las familias consideradas de ingresos altos pasarán de pagar $2961,3 a $9270,5, por lo que el impacto será del 213%.

LUZ

A partir de este nuevo mes, las tarifas de luz aumentarán un 185% para la mayoría de los usuarios del país. Este ajuste se aplicará a los usuarios residenciales de Edenor y Edesur, y se divide en dos etapas: 90% en abril y 95% en los próximos meses, con un cronograma aún no definido.

COLEGIOS PRIVADOS

A poco de haber iniciado el ciclo lectivo, con aumentos del 50% en las cuotas, en abril los colegios privados volverán a actualizar sus valores. Las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires aprobaron incrementos del 9% para aquellas instituciones de enseñanza privada que tienen subsidios; en la Provincia de Buenos Aires se aplicará una suba del 4,7%.

ALQUILERES

Todos los alquileres de vivienda que se hayan iniciado entre julio de 2020 y el 17 de octubre de 2023 y están regidos por la ley 27.551, tienen un único ajuste anual determinado por un índice oficial. Si el contrato se firmó en el mes de abril, corresponde aplicarle el ajuste, que será de 197,7%.

PEAJES

En abril, los peajes de rutas nacionales y algunos accesos a la Ciudad de Buenos Aires aumentarán un 200%. Con la actualización, la tarifa mínima en hora pico para los autos será de $900. (DIB)