Detienen a un joven con captura activa en Hermano Indio al 800

En un operativo conjunto, personal de esta dependencia policial y efectivos de la UTOI San Nicolás aprehendieron a un hombre de 20 años que registraba una captura activa. El procedimiento se llevó a cabo en calle Hermano Indio al 800, en esta ciudad.

Tras la identificación del sujeto, se constató que era requerido por la Justicia, con intervención de la UFI N.º 2 de la ciudad de Mercedes. El aprehendido quedó a disposición del magistrado interviniente para las actuaciones correspondientes.