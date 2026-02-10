Allanamiento en Provincias al 2400: secuestran elementos vinculados a un hecho delictivo

Personal del Gabinete Criminológico de esta dependencia policial, tras llevar adelante tareas investigativas y el análisis de cámaras de seguridad, logró individualizar al presunto autor de un hecho delictivo, tratándose de un masculino de 21 años, conocido en el ámbito policial.

Con los elementos probatorios reunidos, se solicitó una orden de allanamiento, la cual fue otorgada por el Juzgado de Garantías de San Nicolás y cumplimentada en un domicilio ubicado en calle Provincias al 2400 de esta ciudad. Durante la diligencia se procedió al secuestro de un horno microondas y un pantalón de vestir, prendas que habría utilizado el imputado al momento de cometer el hecho.

Interviene la Fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa y el alojamiento del sujeto en el sector de calabozos, quedando a la espera de su primera remisión a sede fiscal.