Identifican a un joven por un robo y recuperan elementos sustraídos

Personal del Gabinete Criminológico de la EPC local, en el marco de tareas investigativas que incluyeron averiguaciones y el análisis de material fílmico, logró establecer la autoría de un hecho denunciado por un vecino de 46 años.

Como resultado, se identificó a un masculino de 27 años como presunto autor. Asimismo, los efectivos lograron determinar el lugar donde habían sido descartados los objetos sustraídos, procediendo al secuestro de urgencia de una billetera de cuero negra, documentación y un control remoto.