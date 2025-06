Buscan a Thiago Melgar: desapareció tras salir de un centro de rehabilitación en Zárate

Thiago Melgar, un joven de 18 años, está desaparecido desde mediados de mayo, tras haber salido de un centro de rehabilitación en Zárate, donde estaba internado por temas de adicciones. La última comunicación con su familia fue entre el 11 y el 13 de mayo, y desde entonces no se supo más nada de él. Según relató su prima, Abigail Serra, en diálogo con FM Tiempo de Baradero, “Thiago nunca se ausentaba sin avisar”, lo que genera aún más preocupación.

La familia asegura que el joven siempre mantenía contacto con sus seres queridos y que su desaparición es completamente atípica. “Desde que pasó esto, no me mandó un mensaje, no me llamó, no se conectó a Facebook, nada”, expresó su prima, quien también reclamó mayor acción por parte de las autoridades. Si bien hubo una comunicación posterior en la que se dijo que Thiago estaba con su padre, la asistente social del centro alertó que en realidad ya no se encontraba allí. Ante la incertidumbre, sus allegados piden difusión y colaboración para dar con su paradero, y no descartan emprender una búsqueda por su cuenta.

Fuente: FM Tiempo-