[Video] Daños en la vidriera de un comercio

@mitreautomotores expresaron sobre el hecho:

«Como hacemos los comerciantes así?

Es la pregunta que nos hicimos hoy 8AM DIA MARTES 04/06 cuando llegamos a laburar!

Y vimos que nuevamente quisieron entrar a las 02:45AM

Ya nos paso 2 veces anteriormente, no con mucha diferencia de tiempo.

Y encima el seguro no nos cubrió! Como haces para remontar así?

Necesitamos mas seguridad En San Pedro!

Estamos en la ENTRADA de san Pedro!

Se supone que deberíamos tener aunque sea una patrulla o garita custodiando la entrada a nuestra ciudad!!

Esto no es una queja a nuestro querido San Pedro, porque amamos nuestra ciudad, esto es una advertencia, porque así vamos a terminar muy mal».

