En el lugar del accidente, trabajó la policía científica para investigar las circunstancias del choque. La víctima, después de prestar declaración, no instó acción penal. La Unidad Fiscal de Instrucción N° 7 intervino en el caso.

La situación a su vez difundida a través de redes sociales por la propia víctima que relato: «el día viernes 15 al rededor de las 5:50am un colectivo de la empresa SRL me choca por atrás, yo iba en bicicleta por ruta 1001 a trabajar, él venía por el mismo carril y me llevó puesta siendo que no me vio, yo vivo en Noseda 2890, mi medio de traslado es mi bicicleta y siempre agarro por la banquina, el viernes no pude debido a las lluvias que hubo el día anterior lo que dejó lleno de barro e imposible transitar, pido a quien corresponda la construcción de una bicisenda ya que desde hace un año vivo ahí y todos los días me tengo que mover en bicicleta, tengo 4 costillas fracturadas, clavícula y fisura en el pulmón izquierdo, un embarazo de 5 semanas de riesgo».