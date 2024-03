Ramallo: comenzarán a dictarse cuatro nuevas carreras universitarias

La firma se llevó adelante entre el intendente Mauro Poletti y el vicerrector de la universidad, Licenciado Bruno Díaz.

Las carreras en las que ya se puede inscribir son: Abogacía, Lic. en Seguridad, Higiene y Control Ambiental Laboral

• Lic. en Administración y Lic. en Turismo.

De estas cuatro carreras dos van a ser subsidiadas por el estado municipal y serán totalmente gratuitas. Sin embargo, eso no significa que las otras dos carreras que no sean subsidiadas por la municipalidad no se puedan cursar.

“La idea es que el estado municipal pueda subsidiar las dos carreras que mayor cantidad de inscriptos tenga, en el caso de algunas licenciaturas como la de Seguridad, Higiene y Control Ambiental Laboral, se necesita como requisito previo tener la tecnicatura que actualmente dicta el Instituto 236 de la ciudad de Villa Ramallo”, explicó el intendente Mauro Poletti.

Dichas carreras se van a dictar en el Centro Universitario (OLIVA 1210) de la siguiente manera:

Licenciatura en Turismo: se dictará de manera semipresencial, algunas materias serán virtuales y otros presenciales posibles días lunes, martes y jueves de 18 a 22 has.

Abogacía: de manera virtual con encuentros mensuales, con jornada extendida, pueden ser viernes o sábados.

Licenciatura en Seguridad, Higiene y Control Ambiental Laboral: los ingresantes deberán tener el título de técnico y será de manera virtual con encuentros mensuales, con jornada extendida, pueden ser viernes o sábados.

Licenciatura En Administración: de manera virtual con encuentros mensuales, con jornada extendida, pueden ser viernes o sábados.

Los alumnos podrán utilizar el nodo tecnológico si no cuentan con computadora ni internet.

Inscripción: de lunes a viernes de 8.00 a 13.00 has. en el Centro Universitario y deberán presentar fotocopia del título secundario o constancia de título en trámite y DNI – en el caso de la Lic. en Seguridad e Higiene, el título de Técnico.

Cupo: un mínimo de 25 alumnos y un máximo de 50.

Fuente: Radio Stylo 98.5 Ramallo