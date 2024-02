Nuevo intento para hallar uno de los túneles franciscanos

Este viernes se llevó a cabo una nueva perforación con el objetivo de intentar realizar un hallazgo anhelado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, no hubo suerte, lamentablemente. «En la mañana de hoy, intentamos nuevos sondeos orientados al hallazgo del supuesto túnel franciscano. Esta vez, y siguiendo con los datos que venimos recopilando en la zona del boulevard, los sondeos se realizaron en la vereda de las Hermanas Canonesas», expresó José Luis Aguilar en un comunicado. Y agregó: «A pesar de haber pasado ya tres georadares en la zona, que marcan una «anomalía» a unos 3 o 4 metros de profundidad, HOY NO SE TUVIERON RESULTADOS FAVORABLES».

«Estamos convencidos, por los datos históricos que manejamos, los testimonios orales, las evidencias físicas en el lugar y los datos técnicos recopilados hasta hoy, que un tramo de una estructura similar a un túnel, desembocaba allí, en ese sector de la barranca. Sabemos de la puerta de hierro que había en el lugar hasta hace décadas; del derrumbe que colapsó la aparente salida y vimos a los georadares marcar una «turbación» en ese sector.

Pero lamentablemente, aún no hemos podido dar físicamente con la evidencia necesaria para poder mostrarles ese túnel a todos los sampedrinos que nos apoyan y que valoran la iniciativa por descubrir nuevos atractivos turísticos y culturales para la ciudad», explicó luego.

ACLARACIÓN

Asimismo el texto informado por Aguilar expresa: «Me gustaría contarles algo…

Primero, para aquellos que preguntan de dónde salen los fondos para estas cosas, les digo que no hay fondos. Hay voluntad por aportar lo que sabemos, a la ciudad donde nacimos. Hay gestión permanente del museo. Nos han pasado algunos comentarios que se preguntan por qué no le dan más insumos al hospital, en vez de «dar» para la búsqueda de un túnel.

Señores….nosotros hacemos esto. No salud. Tampoco política. Hoy el Municipio nos dió el permiso para perforar, aclarando que si se rompía algo, los gastos los debíamos afrontar nosotros. Gracias a Obras Públicas y a Inspección por el acompañamiento. También a las Hermanas Canonesas por el aguante.

Segundo, queremos agradecerle a la familia BASTÍA, expertos perforadores, que DESINTERESADAMENTE colaboran con el Museo Paleontológico, desde que emprendimos está búsqueda, hace unos años.

Espero que el día de mañana, si se encuentra, los críticos se lleguen hasta el lugar para aplaudir a quienes siempre nos ayudan.

IGUAL…NADA NOS DETIENE. Sabemos que son muchísimos más los que esperan que algún día este mito deje de ser mito y se transforme en una realidad para la cultura, la historia y el circuito turístico de la ciudad».