Ni los perros se salvan de la inflación: alimento carísimo

El trabajo pertenece a la consultora Miglino & Asociados y consistió en comparar con países como Estados Unidos, España, Italia, Francia, México, Brasil y Japón el precio de una bolsa de 3 kg. del alimento más vendido, en base a ocho marcas que se concentran el 98% del mercado local, partiendo de las más caras a las más baratas y estableciendo un promedio, que en Argentina es de $ 8.570 cada bolsa.

Según explicaron desde la consultora, el estudio se realizó en base al escaneo en 800 supermercados y negocios de barrio y en 180 veterinarias y negocios especializados en mascotas de 15 provincias de todo el país, de los precios de la comida para perros.

«Ese valor ($8.570) supera los valores en todo el mundo y damos como dato específico para probar nuestra afirmación, los precios que se pagan por el mismo producto o equivalente y en la misma cantidad en Japón, Estados Unidos, España, Italia, Francia, México y Brasil», dijo Javier Miglino, director de la consultora.

En este sentido, el trabajo se basa en las siguientes premisas: se tomó como referencia un perro mediano de entre 10 y 15 kilos, que son el 80% de todos los perros que la gente tiene en Argentina. El 20 por ciento restante se reparte entre pequeños y grandes en 10 por ciento cada uno.

Se consideraron las ocho marcas (Tiernitos, Raza, Eukanuba, Pedigree, Dogui, Dog Chow, Royal Canin y Sabrositos) que abastecen al 98% de todo el mercado de alimento para perros, haciendo un promedio entre las comidas más caras y las más económicas; siempre en base a una bolsa de 3 kg.

«Un can mediano come en promedio unos 15 kg. de alimento por mes. La bolsa de 3 kg. cuesta en promedio en Argentina $8.570 equivalentes a US 10 (según dólar oficial de $ 857). Es decir que alimentar un perro (5 bolsas de 3 kg. o 15 kg por mes), cuesta $ 42.850 o 50 dólares mensuales», precisó el trabajo.

Según el informe, esa misma cantidad de comida para perro cuesta en Italia $40.022 (US 46,70), en Estados Unidos $36.000 (US 42), en España $30.800 (US 36), en Francia $37.708 (US 44), en México $24.338 (US 28.40), en Brasil $28.281 (US 33) y en Japón $41.136 (US 48).

Estos números se dan en un país como el nuestro, con 12 millones de perros y donde se elaboran unos 3.500 millones de paquetes de alimento por año. «La mitad se exporta pero con el resto, alcanza y sobra para dar de comer a todos los canes del país todos los años. Aquel que tiene un perro en una casa, departamento o en el campo sabe lo importante que es la comida para mantener sano y feliz al pichicho», consideró Miglino. (https://www.diariopopular.com.ar/)