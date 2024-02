Mosquitos: aseguran que la segunda ola “ya está en la etapa de disminución”

Los mosquitos siguen generando molestias y preocupación, por la cantidad de estos insectos que circula y por el brote de dengue que ha puesto en alarma a varias localidades y distritos.

Vale recordar que los mosquitos que se mueven en colonias de muchos individuos, que son más agresivos al picar y que no tienen rayas blancas, pertenecen a la especie Aedes albifasciatus y no son vector del dengue. No obstante, pueden transmitir la Encefalitis Equina del Oeste. El mosquito transmisor del dengue es el Aedes aegypti, que también está circulando en este momento, pero con otro comportamiento.

En tanto, sobre la duración de esta segunda invasión del mosquito “de la inundación”, María Victoria Micieli, zoóloga y doctora en Ciencias Naturales, directora del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE), sostuvo que ya está “en la etapa de disminución”.

“Hace 14 días atrás hubo una lluvia importante, eso generó inundación y generación de charcos que permitió que surjan los sitios de mosquitos de la inundación, que son bajos, anegables”, explicó Micieli en una entrevista por Radio 10.

“Estos mosquitos aparecieron el domingo de la semana anterior, hace unos 10 días, esos adultos, al principio estaban en zonas rurales o periurbanas, y en determinado momento forman nubes, enjambres de machos y hembras, y aprovechando las corrientes de aire invaden la ciudad. Estos mosquitos viven entre 10 y 15 días por lo que esta semana tendría que bajar la cantidad de mosquitos picando. Creemos que esta invasión cede esta semana”, aseguró la especialista.

Sobre el fenómeno que se dio este verano, con dos invasiones en zonas urbanas de esta especie rural, la investigadora dijo que “cada tres o cuatro años de da un fenómeno similar, este año fue notoriamente importante porque se dieron dos olas”. Asimismo, sostuvo que es un mosquito “autóctono”, que se encuentra “de norte a sur en el país” y que es propio de la región.

Prevención

En tanto, para prevenir las picaduras de cualquier especie de mosquito y evitar enfermedades, se recomienda usar repelente, insecticidas y espirales en casas y patios, usar ropa liviana que cubra el cuerpo y poner tules en las cunas de los bebés. Para contribuir a bajar los casos de dengue, las acciones individuales que se deben llevar a cabo están vinculadas con el descacharrado y la limpieza de espacios y objetos en los que se pueda juntar agua y favorecer a que se formen los criaderos del Aedes aegypti. (DIB)