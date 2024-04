Campaña solidaria para ayudar a los damnificados del incendio en P. Santana y Colón

Se trata de los damnificados del incendio ocurrido el domingo por la noche en un taller y una vivienda localizado P. Santana y Colón. Se organizará una rifa para colaborar y los números contactos 3329-528842 y 3329-342939 para quienes quieran ayudar.

El mensaje viralizado a través de redes expresa: «Buenas tardes les quiero contar sobre mis abuelos Adela y El Tucu, El día de ayer se prendió fuego el taller mecánico de el lo que conllevó no solo a perder casi todo si no también a que se queme todo lo que había en el patio de adelante (entre eso sillas, una heladera y otras cosas de valor) el fuego llegó a romper los vidrios de las ventanas, todos sabemos y vivimos el frío que hace en estos días y no es viable para nada dormir ahí sin vidrios, quiero pedir la ayuda de ustedes comprando numéritos para una rifa y de esa manera comprar lo que haga falta para mis abuelos, hoy por ellos mañana por ustedes seria de gran ayuda que aporten su granito de arena, entendemos que no es un buen momento económico para nadie pero en estas situaciones todo lo que tengan es de ayuda!!»