Lanzan un nuevo crédito hipotecario UVA: cómo es y cuánto dinero se financia

Entretanto, la segunda línea del crédito es para ampliación y refacción de la vivienda y tiene un monto máximo de 125 millones de pesos.

La cuota mensual no podrá superar el 25% del ingreso del solicitante

El Banco Hipotecario hará la conversión a través de la venta del dólar MEP en su misma sucursal.



Cuánto habría que pagar por cada cuota

Los números iniciales indican que la línea de crédito comienza a partir de los U$S 40.000. Esto quiere decir que la cuota inicial mensual es de 202.400 pesos. Por decantación, el aspirante deberá demostrar ingresos superiores a los 809.600 pesos.

Si se solicita el préstamo por un inmueble de U$S 50.000, el solicitante deberá contar con U$S 10.000 iniciales, además de U$S 4.500 para los gastos de la operación de compra.

Entretanto, para los créditos de U$S 250.000 (el monto máximo que se ofrece), la cuota comienza en 1.262.500 pesos. Esto significa que el solicitante debe generar ingresos por 5.050.000 pesos mensuales. El costo de la propiedad que podría cubrirse con este préstamo sería el de U$S 312.500 o superior.

Un dato a tener en cuenta es que los gastos por la operatoria de compra del inmueble serían del orden de los U$S 28.125, los cuales no están incluidos en el financiamiento, por lo que el aspirante al crédito debe contar con U$S 90.625 propios de manera inicial.

El término medio sería una propiedad de U$S 125.000, por lo que el crédito a gestionar sería de U$S 100.000. En este caso, la cuota mensual ascendería a los 505.000 pesos, requiriendo un ingreso de 2.020.000 pesos mensuales. Aquí, los gastos serían aproximadamente de U$S 11.250, por lo que el comprador debería contar con U$S 36.250 propios.