Insólito: por qué la lechuga está más cara que el kilo de asado

La disparada en el precio de la lechuga se debe al impacto de las fuertes lluvias e inundaciones que se registraron en las últimas semanas y que afectaron seriamente la producción.

«Hace una semana que comenzó el faltante de lechuga, principalmente por las lluvias. La hortaliza se produce principalmente en el cinturón de Mar del Plata y en el de La Plata, donde hubo una inundación muy importante. Eso hizo que en el mercado alcance un precio de alrededor $25.000 el cajón, $5.000 el kilogramo, por lo que llegó en algunos casos arriba de los $6.000 a las verdulerías», explicó a Infobae el consultor frutihirtícola, Mariano Winograd.

“Lo que sucede cuando hay tanto aumento es que no se vende y comienza a bajar rápidamente. La lechuga es un producto que no es indispensable, aún en la ensalada se puede reemplazar por otros, pero si una semana el consumidor no tiene dinero para consumir ensalada, no pasa absolutamente nada, come otra cosa. A lo largo del mes se va a normalizar”, aseguró Winograd.

En tanto 0221 relevó que en la plata relevó que en las verdulerías céntricas de la ciudad el kilo de lechuga se vendió a más de 6.000 pesos. Frente a eso, el último relevamiento del Instituto Nacional de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) mostró que el kilo de asado se vende a 6.000 pesos en el AMBA. (https://www.minutouno.com/)