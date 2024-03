Estafa: engañaron a una mujer y le robaron dinero de su cuenta bancaria

Ayer, en horas de la mañana, una mujer mayor de edad recibió una llamada telefónica de un individuo que afirmaba ser del Supermercado Día. El estafador le indicó que se dirigiera a un cajero automático y siguiera sus instrucciones. Sin embargo, hoy la víctima se percató de que le habían sustraído dinero de su cuenta bancaria.

La Unidad Fiscal de Instrucción N° 07 ha sido notificada y está investigando este caso de estafa telefónica.

Desde la comisaría expresaron: «Debido al aumento de los casos de estafa se solicita a la población en general tomar precaución, no brindar datos, usuario o claves, ante cualquier duda dirigir a entidad bancaria y/o empresa de la cual le ofrecen promoción/premio. No ingresar a links de dudosa procedencia, como tampoco descargar aplicaciones de sitios no seguros».