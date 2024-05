El Refugio San Pedro denuncia el robo de galgos de sus instalaciones

«El Refugio» de animales, ha denunciado el robo de varios galgos y la intrusión reiterada de menores enviados por adultos para cometer el ilícito. Desde sus redes manifestaron que la situación se agrava con amenazas de represalias y la intervención insuficiente de las autoridades, dejando al Refugio y sus defensores en una posición vulnerable.

En Instagram contaron sobre lo sucedido: «Atigrado es uno de los galgos que nos robaron. Tiene las orejas cortadas. No está castrado, porque aún debíamos recuperarlo para que pudiera afrontar la cirugía.

Además, nos habían robado a Juan Cruz, a María y a la China. Ya están de vuelta. Se tomaron la molestia de devolverlos ayer por la tarde.

Ya sabemos quienes son. Ayer tuvimos que llamar a la policía porque volvieron a entrar para llevarse más galgos que le «sirvieran». Sabes que es lo más triste? Eran todos niños mandados por quienes tienen que protegerlos.

2 mayores hacían de campana mientras los niños entraron al predio, hicieron destrozos y se robaron más cosas.

Luego, tuvimos que lidiar con la situación de la madre de un menor de 9 años que vino al Refugio a decir que «secuestramos a su hijo». Es verdad que los seguimos lo más que pudimos para saber de donde eran. Pero no vamos a lastimar a nadie. Señora, haga las cosas bien con su hijo. A los 9 años ya está robando.

La denuncia, no la pudimos hacer. Horas y horas esperando para que digan que no pueden hacer nada porque son menores. Increíble. Pero ya se van a acercar nuestras abogadas, porque son muchas cosas.

Ahora tenemos miedo que tomen mayores represalias. Fueron varias personas que fueron a agredir a la puerta del predio. No les importó siquiera que estuviera la policía presente.

Estamos muy solos en muchos aspectos. Si no fuera por nuestros vecinos, no nos enterábamos de que estaban dentro del Refugio. Robarles a los que menos tienen.

Tenemos que sacar a todos los galgos que tenemos de ahí, porque van a seguir yendo. No es la primera vez.

Los galgos que llegan al refugio, están reventados. De verdad se los decimos. Tratamos de hacer lo mejor para ellos. Pero alguna que otra secuela del amor galguero, siempre les queda.

Ayúdanos a conseguir tránsitos o adopciones para todos ellos. En estos días vamos a ir subiendo fotos.

Pero mientras tanto, si lo ves a Atigrado, te pedimos nos avises».