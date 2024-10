Baradero: un cartonero encuentra dólares en un libro desechado

Un sorprendente hallazgo tuvo lugar en las calles de Baradero, donde un cartonero encontró una suma significativa de dólares ocultos dentro de un libro que había sido desechado en un contenedor. El hombre, que estaba revisando los volquetes, se topó con una pila de libros y, al inspeccionarlos, descubrió el dinero.

«Iba a llevar a mi hijo a la escuela cuando el señor me paró y me mostró lo que había encontrado. Entonces le pregunté y me contó que estaba revolviendo los volquetes y se encontró con esa suma de dinero», relató un vecino a este medio.

Según testimonios, el dinero aparentemente proviene de una limpieza realizada en una casa, donde alguien desechó pertenencias sin revisarlas adecuadamente. Este curioso suceso ha generado interés en la comunidad, resaltando la importancia de tener cuidado al desechar objetos personales.

Fuente: Tu Radio – Baradero