Argentina también tiene el atún más caro del mundo

Según un informe de la consultora Miglino & Asociados, el precio promedio de este alimento de consumo masivo en Argentina es de $2.202 o 2,5 dólares (dólar oficial $881), mientras que en Japón llega a $1762 o US 2; en Francia a $ 1.586 o US 1,80; en Italia y España a $1.410 o US 1,6; en Estados Unidos a $1.321 o US 1,5.

El contraste es más notorio en la comparación con otros países de Iberoamérica. Aquí el informe destacó que el precio de la lata de atún en México llega a $881 o US 1 y en Brasil alcanza los $1.057 o US 1,20.

Con ese propósito la consultora relevó el valor de este icónico producto en 1.200 supermercados del país, incluidos Carrefour, Día, Jumbo, Disco, Vea, Coto, La Anónima, Casino, mercados chinos y negocios de barrio de 15 provincias de todo el país.

Desde la consultora precisaron que el relevamiento fue realizado el 7 de abril de 2024 y abarcó las marcas más conocidas: La Campagnola, Gomez da Costa, Cuisine&Co, Ciudad del Lago, Molto y SyP y las marcas propias de las cadenas Coto, Carrefour y Día.

Argentina es un actor secundario en la pesca y comercialización del atún, donde México y Ecuador llevan la cabecera en la región. Sin embargo, los argentinos son grandes consumidores de este producto por su practicidad y adaptabilidad, mucho más en tiempos como los actuales de decreciente consumo de carne vacuna.

En el periodo 2001-2022, Tailandia, Ecuador, China, España, Indonesia y Filipinas se ubicaron como los seis principales exportadores de preparaciones y conservas de atún (69 % de las exportaciones mundiales), mientras que junto a Seychelles, Mauricio y Vietnam se totalizan el 80 % del comercio de exportación. (https://www.diariopopular.com.ar)