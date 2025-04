1° de mayo: decretan feriado puente tras el Día del Trabajador

El feriado del 1° de mayo, correspondiente al Día del Trabajador, caerá este año en día jueves y, aunque es inamovible, el Gobierno Nacional decretó que el viernes 2 de mayo será no laborable con fines turísticos, lo que permitirá que muchas personas disfruten de un fin de semana extra largo de cuatro días corridos. La medida forma parte de los feriados puente establecidos para fomentar el turismo interno.

Este día no laborable del 2 de mayo no es obligatorio, ya que queda a criterio de cada empleador decidir si sus trabajadores deben asistir o no. Por lo tanto, el descanso extendido no será igual para todos: algunos deberán presentarse normalmente a sus tareas, mientras que otros podrán tomarse el día y aprovechar el fin de semana largo.

En mayo, además del 1°, el calendario incluye otro feriado nacional el 25 de mayo, por el Día de la Revolución de Mayo. Según la ley, en feriados nacionales los empleados que trabajen deben cobrar el doble, mientras que en los días no laborables, como el 2 de mayo, el pago será el habitual si se trabaja, y el descanso dependerá de la decisión del empleador.