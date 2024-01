Venció el Compre sin IVA y hay incertidumbre sobre la continuidad

Diversas especulaciones surgieron alrededor de este tema que mantiene expectantes a los consumidores, que notaron que dentro del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el actual presidente Javier Milei para desrregular la economía, no hace mención al programa, lo que podría significar la pérdida del mismo.

Sin embargo, en los últimos días del año se especuló desde diversos sectores con una posible prórroga, pero en ningún momento el ejecutivo nacional se pronunció sobre el tema públicamente, dejando el lugar a la duda sobre lo que pueda llegar a suceder al respecto. Meses atrás, cuando Javier Milei y Victoria Villarruel obraban como diputados nacionales, votaron a favor de que el Compre sin IVA sea ley, lo que podría hablar de una posible adhesión al programa y acentúa las versiones de una virtual extensión del mismo. Lo cierto es que, por lo pronto, desde este 1° de enero ya no rige más el reintegro del 21% de las compras en productos alimenticios y de higiene. Esto ocurre debido a que, desde que el proyecto quedara a la espera del tratamiento por parte del Senado, este no fue modificado en su fecha de vencimiento y por ende no corre más, excepto que el Ejecutivo tome una decisión en los próximos días. (https://www.0221.com.ar)