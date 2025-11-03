Un niño cayó a una pileta y su tía le salvó la vida

Un niño de tres años fue rescatado ayer tras caer a una pileta en una quinta de San Pedro. El pequeño Kaos, hijo de Naiara Durán, sufrió el accidente durante un festejo familiar y fue rápidamente auxiliado por Juliana Pavón, tía de la niña que celebraba su cumpleaños, quien logró sacarlo del agua y practicarle maniobras de reanimación.

Gracias a la rápida intervención de su tía, el niño recuperó los signos vitales y fue trasladado de urgencia al Hospital Subzonal San Pedro, donde ingresó a la unidad de terapia intensiva. Posteriormente fue derivado a un centro de mayor complejidad en San Nicolás, donde continúa recuperándose favorablemente.