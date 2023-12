San Pedro: sacrificaron un caballo con Encefalomielitis

En el marco de la emergencia declarada por los brotes de encefalomielitis equinas (EE) en el país por parte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), es que se detectó en San Pedro un caballo que debió ser sacrificado tras haberle diagnosticado que sufría de dicha afección.

Su dueño, muy angustiado por la situación, contó el episodio: «No hubo forma de salvarlo, tenía muy afectado el cerebro, muy inflamado, el veterinario hizo todo lo que tuvo a su alcance. Pero lamentablemente, no había forma de tenerlo se golpeaba la cabeza, estaba como ciego, ya no tomaba agua, tratamos de hacer todo lo que tuvo a nuestro alcance. Tenía un ataque de nervios y no se lo podía tener, le poníamos almohadón para que no se lastimara cuando se caía y bueno, el veterinario me dijo que había que sacrificarlo». Miguel señaló conmovido, que fue corta la enfermedad, pocos días, «pero muy fuerte».

Ahora, entre muchos propietarios de caballos, se encuentran preocupados porque no encuentran donde adquirir las vacunas.