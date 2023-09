18° edición del San Pedro Country Music Festival: tres días de música inolvidable

Casi sesenta bandas participaron durante los tres días, como es habitual la ciudad se vistió con botas vaqueras, las camisas leñadoras, los sombreros de cowboy y todo el folklore country para disfrutar de uno de los eventos mas importantes de la ciudad.

Con el correr de los el country también fue dejando espacio para otros géneros musicales, de alguna manera vinculados. Así es que el rock (sobre todo el llamado “sureño” y el rockabilly) tiene una gran presencia sobre el escenario y debajo de él, con cientos de bailarines que compiten en destreza con los cultores del line dance (el baile en línea típico del country). Pero también hubo gospel, swing, bluegrass y hasta matices de música celta en estas jornadas singulares organizadas por Country2.com y la radio Estación San Pedro.

Dos grandes jornadas de viernes y sábado

El comindo se dio cerca de las 13:00 con Rockabilly Trío, luego continuaron: Leyendas, Old Richard, Mariano Villano, Clan Farsante, No Way y King Bee. También se presentaron: Alex Viera & Glenn Taylor (Uruguay – Usa), Rebeca Caldera, Frank Jacket Y Los De Rio Seco (Chile), Johnny & June (Tributo A Cash), La Taba Country (Mendoza) y Lajtavary Family Band.

También: Estación 39, San Folk, Petunia And The Vipers (Canadá), The Hillbilly’S Band (Bariloche), The Reason, Maverick Country Band (Ushuaia) y Naty Bravo. Para finalizar Fer Couto’S Wandering Souls y Far West.

El sábado la actividad comenzó antes del mediodía, con la presentación de Deep South, Proyecto Country y La Blue’s Ayres Band, para dar lugar a una intensa grilla que incluyó a artistas clásicos y de gran convocatoria como Bronco, Gabriel Gratzer, Pasto Loco y No Bull.

Los números internacionales del fueron Renegades Country Band (Chile), Tanna Ramponi ft. Annie Jane Merkley (USA), Blanca Hiriart (Chile) y Mack Stevens & All Star Rockabilly (USA). El cierre, alrededor de las 22 horas, será con Yulie Ruth y Las Ruedas del Sur.

Line Dance y los espectáculos del domingo

Allí se realizó All Together III, como se lo ha denominado “el baile en línea más largo” de la Argentina, que se realiza aquí, en San Pedro.

Se espera nuevamente una multitud, tal vez las más convocantes este domingo, para presenciar los shows sobre el escenario.

Desde el 2003, se lleva a cabo este festival el último fin de semana de septiembre en San Pedro, Provincia de Buenos Aires. Es una propuesta artística, con entrada libre y gratuita que desde entonces, no ha dejado de crecer, reuniendo en esta ciudad a un público familiar y diverso.

El estilo y la estética del género musical que define al espectáculo, otras variantes conectadas, y el baile en línea, se combinan en esta convocatoria para disfrutar de grupos musicales de la Argentina y el mundo.

A ls 11:00 hs. comenzó la actividad en el escenario con Hot Pickin’ Brothers, continuaron: Carlos Arcuri & The Dusty Devils, The Greens, Queen Bee, Janise, Valum, Greentongues, Ciervo Tapera, Los Búfalos Sedientos (Córdoba), Pelvis, Kurt’S Friends y D’Vintash. La grilla continuó con: Fernando Goin, Argentina Gospel Singers, Johnny Tedesco, Orlando Curti & The Groove Seekers, Adrian Tigen, Max & Line Dance Show, Countruck (Brasil) y el gran final «Todos Juntos» que interpretaron «De Música Ligera» de Soda Stereo.