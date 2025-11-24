San Pedro: buscan a una niña de 12 años que no regresó a su casa

La Policía de San Pedro y la DDI Baradero buscan intensamente a Pérez Zamara, de 12 años, en el marco de una Investigation Penal Preparatoria por Averiguación de Paradero, con intervención de la UFI N.º 11.

La menor fue vista por última vez el 23 de noviembre, alrededor de las 18:00, en inmediaciones de Mitre y Novillo. Al momento de ausentarse vestía remera rosa oscuro con mangas blancas, calza rosa clara a la rodilla y zapatillas Adidas negras con tiras rosas. No llevaba DNI ni dinero. Es de contextura delgada, tez morocha, cabello negro largo con flequillo y ojos negros. Como característica distintiva, presenta la zona del labio superior izquierdo levemente hinchada. No posee teléfono y es reincidente en episodios de ausencia.

Ante cualquier información, se solicita comunicarse de inmediato a los teléfonos

03329-488917 (DDI Baradero)

03329-425221 (Comisaría San Pedro)

o a la Subdelegación Departamental de Investigaciones Baradero.