San Nicolás: buscan a dos hermanos en tratamiento por consumo de drogas que escaparon del hospital San Felipe

Dos hermanos de 10 y 12 años, identificados como Agustín Lian Rodríguez y Josué Salvio Nahuel Rodríguez, son intensamente buscados por la Policía y organismos judiciales luego de retirarse por sus propios medios del Hospital Interzonal General de Agudos San Felipe, en San Nicolás, donde permanecían internados bajo tratamiento médico por consumo de drogas.

La fuga fue advertida este viernes, alrededor de las 14, cuando una pediatra del hospital constató que ambos menores habían abandonado la habitación. Los chicos se encontraban judicializados, con intervención de Prodenya, y estaban bajo la custodia de su padre, un hombre de 35 años con discapacidad auditiva y del habla.

Ante la gravedad del caso, se activó el Alerta Sofía para dar con el paradero de los menores, quienes viven en situación de calle.