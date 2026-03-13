Murió Santino Zubiete, el bebé que esperaba un segundo trasplante de hígado en el hospital Garrahan

La noticia del fallecimiento de Santino Zubiete, el bebé de 8 meses que permanecía internado en el Hospital Garrahan, se conoció este jueves y generó una profunda conmoción entre familiares, allegados y quienes seguían de cerca su situación. El pequeño aguardaba la posibilidad de recibir un segundo trasplante de hígado, luego de que el primero no lograra evolucionar favorablemente.

Tras aquella intervención inicial, que en un primer momento había sido tolerada, con el correr de los días comenzaron a registrarse complicaciones y su organismo terminó rechazando el órgano trasplantado. Durante este tiempo, su familia había impulsado cadenas de oración y pedidos de acompañamiento, manteniendo la esperanza de que apareciera un nuevo donante, algo que finalmente no ocurrió. “Estamos destrozados”, expresó su tío Marcelo al confirmar la triste noticia. Sus restos serán despedidos mañana en Jardín del Molino.