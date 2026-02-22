Lo atacaron con un martillo para robarle el celular y pelea por su vida

Un hombre fue brutalmente agredido el sábado por la noche en la zona de calle 35 bis al 1600, cuando fue sorprendido por la espalda durante un intento de asalto. El atacante le propinó un golpe con un martillo en la cabeza con la aparente intención de robarle el teléfono celular y luego escapó del lugar.

La víctima sufrió un traumatismo de cráneo de extrema gravedad y fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal Dr. Emilio Ruffa, donde permanece internada en estado crítico tras ser intervenida quirúrgicamente. La policía inició actuaciones de oficio y trabaja en la localización del agresor, quien estaría identificado.