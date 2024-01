Le hackearon una cuenta bancaria a un hombre de 49 años

Un hombre de 49 años denunció ayer que fue víctima de una estafa a través de la red social WhatsApp. Según su relato, recibió a través un mensaje de una persona que se hacía pasar por un representante de Mercado Pago, un enlace para descargar.

El incidente ocurrió a las 15:00hs. Después de descargar el enlace proporcionado, el hombre se dirigió al cajero de su banco para realizar un cambio de clave. Posteriormente, su cuenta fue bloqueada.

A través de una operación remota, se inició una transferencia que él no autorizó. El caso está siendo investigado por la Unidad Funcional de Instrucción N°07. Se insta a los ciudadanos a estar alerta ante posibles estafas y a no compartir información personal o financiera a través de enlaces no verificados.