La municipalidad informó que el corte en ruta 191 fue postergado por demoras operativas

La Municipalidad de San Pedro confirmó que el corte del paso a nivel de la Ruta 191, previsto para este jueves como parte del inicio de una obra programada, no pudo llevarse a cabo debido a demoras operativas atribuidas a Trenes Argentinos, organismo dependiente del Gobierno Nacional. Las tareas, que requerían coordinación entre ambas jurisdicciones, quedaron momentáneamente suspendidas.

En el comunicado oficial, la comuna expresó: «La Municipalidad de San Pedro informa que el corte del paso a nivel de la Ruta 191, previsto para el día de hoy en el marco del inicio de la obra programada, no pudo concretarse debido a demoras operativas por parte de Trenes Argentinos, organismo dependiente del Gobierno Nacional.» Además, se indicó que la nueva fecha del corte será anunciada con la debida antelación para garantizar una correcta organización del tránsito y brindar información clara sobre el avance de los trabajos. Desde el Municipio agradecieron la comprensión de la comunidad.