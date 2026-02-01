Intensa búsqueda de una adolescente de 13 años en San Pedro

Una menor de 13 años, identificada como Zoe Centurión, es intensamente buscada en San Pedro luego de la denuncia radicada por su madre. Según se informó, la adolescente falta de su domicilio desde la madrugada de este viernes, situación que motivó el inicio del protocolo de búsqueda.

De acuerdo a los datos aportados, Zoe podría estar vistiendo pantalón o pollera, remera gris y gomones negros. No llevaría teléfono celular ni dinero. Ante cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero, se solicita comunicarse de inmediato con la Estación de Policía Comunal (425221) o con la Sub DDI (488917).