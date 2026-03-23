Insólito: le sustrajo la cartera a su amiga y fue detenida tras agredir a un policía

Durante la madrugada de hoy, personal de la Comisaría local acudió a un llamado del 911 en calle Litoral al 1700, donde una mujer denunció que momentos antes su amiga le había sustraído la cartera con pertenencias.

Mientras los efectivos se encontraban entrevistando a la víctima, se hizo presente la sindicada, una mujer de 30 años, quien se encontraba en estado de ebriedad y actitud hostil. En ese contexto, comenzó una riña con la denunciante y, al intervenir el personal policial, agredió a uno de los efectivos, propinándole un golpe en el rostro que le ocasionó lesiones de carácter leve.

Ante esta situación, la mujer fue aprehendida y notificada del inicio de una causa por el delito de atentado contra la autoridad, quedando alojada en la dependencia policial a disposición de la Justicia.