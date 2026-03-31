Corte de agua por la rotura de un caño madre afecta a un amplio sector de la ciudad

La Municipalidad de San Pedro informó que se registra una interrupción en el servicio de agua corriente debido a la rotura de un caño madre en la intersección de 3 de Febrero y Noseda, lo que obligó a detener el funcionamiento de cinco bombas.

Según detallaron, la zona afectada comprende el área delimitada por Sarmiento y Crucero General Belgrano, desde el Puerto hasta la Ruta 1001. Personal del área de Servicios Públicos trabaja en el lugar para reparar el inconveniente y restablecer el servicio a la mayor brevedad posible.

Imagen ilustrativa.