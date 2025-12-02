Buscan a una joven de 28 años que desapareció el sábado en San Pedro

La familia inició la búsqueda de María del Carmen Barrios, una joven de 28 años, que fue vista por última vez el sábado alrededor de las 12.30 cuando salió de su domicilio en Bartolomé Mitre al 2700 para dirigirse al Banco Macro y desde entonces no regresó. La denuncia fue radicada por su padre, quien confirmó que la joven dejó en la vivienda a su hijo de 2 años y salió únicamente con una cartera con documentación y su celular.

Según el testimonio familiar, María del Carmen había enviado durante la madrugada a través de mensajes sin embargo, luego, no volvió a comunicarse y su paradero es desconocido.

La familia detalló que mide aproximadamente 1,70 m, es de contextura robusta, tez morena, cabello castaño oscuro hasta la mitad de la espalda, no posee tatuajes y presenta una mancha por quemadura en la zona del vientre. Al retirarse vestía pantalón gris, remera gris corta, zapatillas negras y llevaba un bolso rosado.