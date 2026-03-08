Buscan a una adolescente de 14 años desaparecida en La Tosquera

Autoridades policiales solicitan la difusión de la búsqueda de Delfina Manzo, una adolescente de 14 años cuyo paradero se desconoce desde la tarde del 7 de marzo. La denuncia fue radicada por Eva María Ibarrola y dio origen a una Investigación Penal Preparatoria por “Averiguación de Paradero”, con intervención de la UFI N° 11 del Departamento Judicial San Nicolás.

Según la información oficial, la joven se retiró de su vivienda alrededor de las 14:15 en la localidad de La Tosquera, partido de San Pedro, en la zona de Cuartel 3° (Callejón 1°). Delfina es de tez blanca, tiene cabello negro oscuro —posiblemente con flequillo— y ojos negros. Al momento de ausentarse vestía bermuda de jean y un top blanco. Ante cualquier información sobre su paradero, se solicita comunicarse de inmediato con la DDI Baradero (03329-488917) o con la Comisaría de San Pedro (03329-425221).