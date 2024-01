Batalla campal terminó con heridos tras enfrentamientos con bombas «Molotov» y detonaciones de armas

Tal como viene ocurriendo días pasados, se produjo una nueva confrontación que motivó la intervención en forma masiva del personal policial de nuestra ciudad e inclusive con el apoyo de destacamentos, con el objetivo

Anoche, en inmediaciones de Aulí y Sargento Selada hubo un grave enfrentamiento, que se inició por una discusión entre vecinos. Una parte se hallaba en la vereda frente a su vivienda y otros que residen muy cerca de allí, quienes protagonizaron un gresca que se inició por una discusión y que terminó a una verdadera batalla campal que incluyó piedrazos, bombas “molotov” y detonaciones de armas de fuego.

Una persona resultó gravemente herida por un golpe con un objeto contundente en la cabeza, siendo trasladada e internada. Otro sujeto sufrió lesiones cortantes con un arma blanca y también fue hospitalizado, mientras que una tercera persona apuñalada permaneció en el lugar.

Al personal del SAME convocado al lugar le fue dificultoso poder desarrollar las tareas en el lugar e incluso los bomberos voluntarios que acudieron para sofocar un foco de incendio, provocado por una bomba de fabricación casera en una de las viviendas afectadas, no pudieron realizar las tareas ante agresiones llevadas a cabo por los mismos intervinientes en el conflicto. Sin embargo, la unidad de bomberos fue expulsada del lugar a piedrazos por los agresores, en tanto que la familia damnificada debió apagar las llamas en forma particular. (Video Gentilez el Diario de San Pedro)