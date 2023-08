AFIP explicó cuál será el ahorro para los monotributistas durante los próximos seis meses

Según su análisis, las nuevas medidas representan «un gran esfuerzo del Estado, que incluye a todos los sectores», y están destinadas a que la devaluación sufrida «a través de un pedido del FMI no se vea reflejada en sus bolsillos”.

En el caso de los monotributistas, señaló Castagneto, el alivio fiscal incluirá a quienes se encuentren en las categorías A, B, C y D. «La categoría A no pagará el monto impositivo de $496; B de $957; C $1.636; y D $2.689», puntualizó el titular de la AFIP en conferencia de prensa.

“Los sujetos beneficiados son 1.829.544 contribuyentes”, precisó Castagneto, tras destacar que ese aporte de dinero será “condonado” a partir de un artículo que se incluirá en la Ley de Presupuesto 2024 que se enviará al Congreso antes del 15 de septiembre próximo.

Por otro lado, Castagneto dijo que se modificó el monotributo productivo y se bajó el costo de la cuota mensual del 5% de la facturación al 1% durante 36 meses. La medida busca «incluir a más trabajadores independientes dentro de la economía formal», señaló. (https://www.diariopopular.com.ar/)