Accidente fatal en Gobernador Castro: falleció una mujer de 58 años

Una mujer de 58 años perdió la vida y seis personas, entre ellas cinco niños, resultaron heridas en un trágico accidente ocurrido en el kilómetro 158 de la Ruta 9, a la altura de Gobernador Castro. El siniestro tuvo lugar en el carril con dirección a Buenos Aires, cuando una camioneta Citroën C3 intentó sobrepasar a un camión, quedó enganchada y fue arrastrada cerca de doscientos metros.

Las víctimas son integrantes de una misma familia que regresaba a la Capital Federal, donde residen, después de haber pasado la jornada en Rosario. El conductor, de 65 años y abuelo de los menores, también resultó herido. Entre los niños, una nena de 11 años sufrió fractura de cráneo severa y permanece internada, mientras que un niño de 8 años con lesiones similares fue derivado a Pergamino. El resto de los heridos, con politraumatismos, se recuperan en el hospital local.