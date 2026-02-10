Abren inscripciones para el Servicio Militar Voluntario: condiciones y sueldos

El Servicio Militar Voluntario (SMV) es una alternativa de formación, empleo y experiencia para quienes desean incorporarse a las Fuerzas Armadas de la República Argentina.

Este programa voluntario permite integrarse bajo un régimen que combina capacitación, trabajo remunerado y beneficios sociales. La inscripción está abierta todo el año y se realiza en los Centros de Incorporación Zonal.

¿Qué es el Servicio Militar Voluntario?

Se trata de una opción no obligatoria que permite a ciudadanos argentinos incorporarse a unidades militares para cumplir funciones tácticas, logísticas y administrativas.

Luego de aprobar el Curso de Admisión, el aspirante firma un compromiso de servicio por dos años, con posibilidad de una renovación hasta los 28 años.

Requisitos para ingresar al Servicio Militar Voluntario

Para postularse al SMV, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Tener entre 18 y 28 años

Ser argentino nativo, por opción o naturalizado

Ser soltero (se permite tener hijos o personas a cargo)

(se permite tener hijos o personas a cargo) Haber completado estudios primarios

No tener antecedentes penales ni contravencionales

Aprobar examen psicofísico obligatorio

Documentación necesaria

Solicitud de inscripción con foto color 4×4

con Fotocopia del DNI actualizado

Partida de nacimiento

Certificado de estudios

Constancia de CUIL

Beneficios del Servicio Militar Voluntario

El régimen ofrece ventajas importantes, entre ellas:

Sueldo mensual , aguinaldo y aportes jubilatorios

, y Cobertura médica y obra social

Capacitación en defensa y oficios

Experiencia laboral y disciplina

Posibilidad de continuar estudios y adquirir hábitos útiles para la vida civil

¿Cuánto cobra un soldado voluntario?

Según los valores vigentes a diciembre de 2025:

Soldado voluntario de primera categoría: $659.720

Soldado voluntario de segunda categoría: $610.510

Estos montos incluyen beneficios laborales y aportes previsionales.

¿Cómo inscribirse?

La inscripción está abierta durante todo el año. Los interesados deben acercarse al Centro de Incorporación Zonal más cercano o comunicarse a través de los canales oficiales del Ministerio de Defensa.