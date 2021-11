Vta. de Obligado: se realizó el acto por el 176º aniversario de la batalla

El Intendente Cecilio Salazar encabezó esta mañana en el Sitio Histórico de Vuelta de Obligado, el acto por el 176º aniversario de la Batalla, conmemorando el Día de la Soberanía. Junto a funcionarios del gobierno municipal, concejales, representantes de fuerzas de seguridad, instituciones y escuelas. La soleada mañana contó con un desfile social e institucional de representaciones convocadas para la fecha y presentó además a la Banda Militar Ituzaingó del Regimiento de Artillería N°1 “Brigadier Tomas de Iriarte” que interpretó el Himno Nacional y cerró la jornada con la ejecución de himnos y canciones patrias.

La Jefa Distrital de Educación Marcela Lucchesi habló en primer término y señaló la importancia de la gesta realizada por hombres y mujeres que defendieron la soberanía de nuestras tierras.

Salazar remarcó que desde que se inició su gestión siempre se ha recordado esta fecha e hizo un nuevo llamado a trabajar por el presente y el futuro de San Pedro, dejando atrás diferencias y comprometiendo el esfuerzo de todos y todas para lograrlo. Además, transmitió los saludos del Presidente Alberto Fernández y el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, quienes no pudieron estar presentes por cuestiones de agenda pero dejaron su compromiso para el próximo año.

“Repito lo que he dicho y escrito muchas veces, no sólo en estas últimas semanas, para mí no hay nada más importante que San Pedro”.

Al finalizar su discurso el Intendente recibió por parte del Lic. Mariano Ramos Director del Programa de Arqueología Histórica material referido a la histórica Batalla y se dio lugar a una emotiva obra de teatro llamada “Obligado” a cargo de la compañía liderada por Gabriela Bahía que representó la labor de las valientes mujeres que decidieron luchar por la libertad y defender las costas que estaban siendo atacadas por los buques de guerra ingleses y franceses.

Finalmente el Ballet Sol de Obligado se encargó de cerrar un acto muy emotivo en el que se honró a los hombres y mujeres que defendieron la soberanía de las tierras en el corazón del Rio Paraná el 20 de noviembre de 1845.

El acto fue organizado desde la Secretaría de Turismo y Cultura que conduce Marcela Cuñer y se enmarca además en una agenda que continúa con actividades culturales y recreativas durante todo el fin de semana, en la localidad y en todo el Partido de San Pedro.