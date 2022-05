Violento robo en Baradero: «vinieron a robarme y matarme»

Mariela Cardozo, propietaria de un comercio fue víctima de un robo y una brutal agresión este lunes por la madrugada.

«Yo sentí ruidos en la libustrina frente al kiosco pero pensé que era un caballo, como siempre», contó y luego agregó: «De golpe sentí atrás alguien que me agarro y me dijo ‘callate y metete para adentro’, saco un revolver y me lo puso en la panza. Forcejeamos y se lo agarré y ahí me agarraron entre 3 y me empezaron a pegar culatazos».

«Me metieron adentro de mi casa y agarraron a mis hijos de 6 y 12 años de rehenes. Estos hijos de puta vinieron a robarme y matarme, son chorros que no tienen miedo y vinieron a sangre fría», expresó seguidamente.

«En un momento uno empezó a gritar ‘ya tengo la plata, quemala, matala’ y empecé empecé gritar por el miedo de que le hicieran algo a mis hijos. Por los gritos unos vecinos se acercaron a mi casa, y cuando los chorros vieron eso se fueron corriendo del lugar», prosiguió con el crudo relato de lo ocurrido.

«Me molieron a palos, con el revolver me golpearon la cabeza, yo estaba llena de sangre e incluso me orine encima por toda la situación», sentenció. (Tu Radio Baradero)