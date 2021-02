Violencia de género: “me pegó los 4 años que estuvimos juntos»

La propia víctima del hecho difundió la información a través de rede sociales, luego de una violenta situación que le tocó atravesar cuando fue agredida por quien era su pareja.

A través de Facebook, la joven de 19 años, relató: “me pegó los 4 años que estuvimos juntos, me enfermó mentalmente y físicamente. Me rompió el ojo contra la pared, me clavo tijeras en los brazos, me quemaba con cigarrillos, si se enojaba me bajaba donde sea y de noche con mi hijo, me ahorcaba diciendo «te vas a morir hija de puta» me obligaba a tener relaciones sexuales y si me negaba tenia a otro”, sostuvo a través de un crudo relato de la situación que le tocó vivir.

Y agregó: “miles de veces tuve que acostarme con el llorando. No aguanto más!!!! no le pasa plata al hijo y reclama por ropa. Cuando él me echó me quemó todo y regaló todo, hasta las sabanas me regaló sabiendo que mi hijo no tenia con que taparse ni que ponerse”.

Y sobre la situación reciente, contó: “Ahora tengo que aguantar que venga drogado a buscar al nene, que venga y me diga «que haces con eso puesto» hasta acá llegue, tengo miedo por mi hijo y por mí. Se que todo te va a volver hijo de p…. te (lo juro y con el tiempo te lo voy a hacer entender”.